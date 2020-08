Encontrado corpo de um homem em Castelo Branco

O corpo de um homem foi encontrado esta terça-feira em Santo André das Tojeiras, Castelo Branco, informou a GNR, referindo que "há uma grande probabilidade" de se tratar do idoso dado como desaparecido no final de julho.O cadáver foi localizado por volta das 11h30 de hoje, por um popular, tendo sido chamada a autoridade de saúde, que confirmou "que o corpo já se encontrava cadáver há alguns dias", disse à agência Lusa o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, Jorge Massano.De acordo com a mesma fonte, o corpo foi encontrado perto da residência de um homem de 74 anos, em Santo André das Tojeiras, dado como desaparecido em 30 de julho. "Seguem-se agora as diligências para identificar o corpo e confirmar se se trata do homem que foi dado como desaparecido", acrescentou Jorge Massano, salientando que há "uma grande probabilidade de se tratar dessa pessoa".Segundo o oficial de relações públicas da GNR de Castelo Branco, não há indícios de crime. No final de julho, a GNR informou que tinha sido dado como desaparecido um homem de 74 anos, com Alzheimer, na localidade de Cabeça Gorda, Santo André das Tojeiras.