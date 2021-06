Encontrado corpo de uma das mulheres desaparecidas em enxurrada nos Açores

Foi esta segunda-feira encontrado o corpo de uma das mulheres que desapareceu sexta-feira na sequência das enxurradas que afetaram o concelho de Povoação, nos Açores.Segundo a fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o corpo, que vai agora ser identificado pelas autoridades, foi encontrado na costa da freguesia piscatória da Ribeira Quente, na zona onde um pescador encontrou alegados vestígios humanos no domingo, já após o final da operação de buscas do dia.As buscas vão continuar para encontrar a segunda vítima que está desaparecida deste a última semana.Recorde-se que a chuva forte provocou um arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias.