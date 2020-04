Encontrado corpo em iate na marina de Albufeira

Um homem de 83 anos, alemão, foi encontrado morto no interior do iate onde vivia, na marina de Albufeira, na quarta-feira. Segundo o CM apurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, foi a filha do idoso, que está na Alemanha, a dar o alerta à Polícia Marítima (PM) por não conseguir entrar em contacto com o pai.

A vítima tinha saído do hospital no dia anterior e a morte terá ocorrido pouco tempo depois. A PM interditou a área e o óbito foi confirmado pela autoridade de saúde. A Polícia Judiciária foi alertada mas não há suspeitas de crime.