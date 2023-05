A Polícia Judiciária encontrou, escondido no fundo de uma arca frigorífica, em casa do suspeito, um cutelo que pertence a Valdene Mendes, o homem de 47 anos que foi assassinado e desmembrado, no Cadaval.



Exames periciais deverão agora apurar se o utensílio - usado por talhantes, profissão que a vítima chegou a ter num supermercado - foi arma no crime.









