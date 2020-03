Encontrado em Beja corpo de inventor alemão desaparecido desde fevereiro

O corpo do inventor alemão desparecido em Setubal desde Fevereiro, foi encontrado, esta quinta-feira, junto ao nó de saída do IP2, no concelho de Vidigueira, em Beja.

As autoridades suspeitam que corpo de Osama Demaschquie de 82 anos foi deixado naquele local há poucas horas, uma vez que as buscas decorrem naquela zona e na altura nada foi encontrado.

Recorde-se que a viatura da vítima foi encontrada 20 dias, após o desaparecimento do alemão, próximo do Monte das Alfaiatas, na freguesia de São Matias. O carro foi abandonado com os vidros abertos, com vários pertences no seu interior e sem as chaves na ignição.

Na altura, as buscas envolveram mais de dez militares do Destacamento Territorial de Beja e quatro binómios do Grupo de Intervenção Cinotécnico.

O último sinal de telemóvel, de Osama foi ativado por uma antena localizada na aldeia da Trindade, também no concelho de Beja.

Sem família em Portugal, o alemão vivia há vários anos na zona de Setúbal.