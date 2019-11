Encontrado em Lousada corpo de mulher desaparecida desde domingo

Militares da GNR, apoiados por bombeiros da corporação de Lousada encontraram esta segunda-feira, naquele concelho, o corpo de uma mulher de 77 anos que estava desaparecida desde as 14h00 de domingo.Segundo fonte policial, as operações de busca foram realizadas depois de a família da idosa ter informado a autoridade, no domingo, cerca das 18h00.O corpo foi localizado cerca das 16h00 de hoje junto a um rio, na freguesia de Macieira, seguindo para o Instituto de Medicina Legal, para realização de autópsia.As operações envolveram 19 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Lousada e da GNR.