Encontrado homem que desapareceu no mar em Aljezur

Vítima estava com a família na praia da Bordeira.

Por Ana Palma | 15:41

Um turista de nacionalidade alemã, com cerca de 50 anos, foi encontrado após estar duas horas desaparecido no mar na praia da Bordeira, em Aljezur.



A vítima encontrava-se com a família quando desapareceu, cerca das 13h00 desta quinta-feira, no mar. Os familiares deram o alerta e a Polícia Marítima, INEM e bombeiros de Aljezur foram acionados.



A vítima está a ser alvo de manobras de reanimação.



Em atualização