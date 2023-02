Encontrado homem que estava desaparecido há uma semana em Braga

O homem, de 57 anos, que estava desaparecido há uma semana em Braga já foi encontrado.A informação foi confirmada aopela família.Fernando Teixeira foi encontrado ao final da tarde por uma popular nas imediações do Parque da Ponte, em Braga, e "estava desorientado".O homem foi levado para o Hospital de Braga, onde foi assistido, e já se encontra junto da família.Ao, a família alertou ainda que depois de ter encontrado Fernando Teixeira recebeu uma chamada telefónica a "pedir um resgate do familiar, num primeiro momento de dois mil euros e mais tarde de cinco mil euros" onde dois "jovens" alegavam saber do paradeiro do familiar.Fernando Teixeira, de 57 anos, natural de Famalicão, vivia num quarto arrendado em Braga, de onde foi despejado recentemente. Desapareceu na última segunda-feira e desde então a família desesperava por informações sobre o seu paradeiro.