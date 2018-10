Encontrado homem que fugiu de acidente e deixou um ferido grave

Homem foi identificado, constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

A GNR identificou o homem de 36 anos que fugiu esteve envolvido numa colisão entre o seu carro e uma mota, cujo condutor ficou gravemente ferido, na quarta-feira ao fim da tarde, em S. Romão do Coronado, Trofa.

O suspeito fugiu e, quando foi abordado pelos militares, garantiu que lhe tinham furtado o automóvel. Assumiu ter sido o autor do acidente e indicou que não ficou no local por não possuir seguro de responsabilidade civil no veículo. O carro estava escondido numa garagem.

O homem foi identificado, constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.