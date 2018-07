Diogo Valentim entregou-se à GNR após ver reportagem da CMTV.

Diogo Valentim, o jovem de 14 anos que fugiu há mais de uma semana da Comunidade Terapêutica Quinta do Sol, em Magrelos, Marco de Canaveses, entregou-se à GNR de Anadia, onde reside o colega com quem fugiu.O jovem explicou que decidiu regressar após a reportagem dae ter visto o sofrimento da mãe. O facto de a progenitora ter falado da avó também foi fundamental para que Diogo se entregasse.O adolescente da ilha Terceira, Açores, estava na instituição à ordem do tribunal, desde dia 6.