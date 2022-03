Encontrado jovem de 26 anos desaparecido em Castelo Branco

O jovem de 26 anos que estava desaparecido desde quarta-feira, foi encontrado esta sexta-feira com vida, fora da área residencial de um bairro de Castelo Branco, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Distrital de Castelo Branco, o jovem foi encontrado por agentes da PSP fora da área residencial do Bairro do Valongo, cerca das 11h15.

"O jovem foi encontrado pela PSP, com vida, no Bairro do Valongo, junto à pista de motocross. Estava visivelmente debilitado", explicou a fonte.

Adiantou ainda que o homem foi transportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco.

O homem, natural de Portalegre, reside e trabalha em Castelo Branco, numa empresa de cablagens para automóveis.

O alerta foi dado pela sua companheira, que se deslocou à esquadra da PSP para fazer a participação do desaparecimento.

Para já, desconhecem-se as razões que estiveram na origem deste desaparecimento.