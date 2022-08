Encontrado jovem desaparecido após ida ao festival Paredes de Coura

Foi encontrado esta terça-feira Leonardo da Silva, que estava desaparecido após ida ao festival Paredes de Coura.



O jovem foi encontrado por um morador na Rua Acúrcio Pereira, nos Olivais, em Lisboa, que de imediato alertou as autoridades.



A PSP do Parque das Nações deslocou-se ao local e levou o rapaz para a esquadra. A mãe do jovem foi informada e confirmou depois a identidade do filho.



Ao Correio da Manhã, a mãe de Leonardo disse que o filho está bem, embora muito cansado. Leonardo da Silva foi levado pela mãe para casa, que irá desclocar-se esta quarta-feira ao hospital com o filho.