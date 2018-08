Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto após cair em ravina em Vieira do Minho

Francisco Silva, de 30 anos, foi projetado do carro durante queda de cerca de 50 metros.

Por Fátima Vilaça | 08:46

Francisco Silva, de 30 anos, seguia atrasado para o trabalho, na segunda-feira de manhã. Falou com o patrão pelas 08h30, garantindo que estava a caminho. Mas o operário da construção civil não chegou a aparecer.



O patrão ainda lhe ligou mais duas vezes, mas 'Chiquinho', como era conhecido entre os amigos, já não atendeu.



Esta terça-feira, ao fim da manhã, foi encontrado morto por um grupo de ciclistas, numa ravina a cerca de 50 metros da EN304, em Caniçada, Vieira do Minho. Tinha sido projetado do carro que se imobilizou uns metros à frente, desfeito.



"Ele saiu de manhã para o trabalho e muitas vezes chegava tarde a casa, por isso nem sequer estranhámos a ausência. Não imaginávamos que pudesse ter acontecido uma coisa destas", explicou ao CM um dos irmãos da vítima, que acorreram ao local quando a morte foi comunicada pela GNR.



Francisco Silva era solteiro e vivia com a mãe e mais três irmãos na Caniçada. Tinha estado no café da freguesia, no domingo à noite, com os amigos e ontem muitos deles não controlavam as lágrimas ao ver o corpo na ravina.



O cadáver de Francisco Silva foi encontrado por um grupo de ciclistas que circulava na EN304. Um deles viu o que lhe pareceu ser um braço, comunicou ao restante grupo e todos decidiram descer. Alertaram as autoridades pelas 11h55. O corpo foi depois removido cerca das 14h00 para o Gabinete Médico Legal de Braga, onde será autopsiado.



A GNR de Braga vai investigar.