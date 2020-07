Encontrado morto em casa em Borba

Um homem, de 68 anos, foi encontrado morto no sábado à noite, no interior da sua habitação, localizada num monte no concelho de Borba, avançou este domingo fonte da GNR.O cadáver foi descoberto pelos militares, já perto das 23h00, após procederem à abertura da porta. A diligência foi motivada pelo facto de o homem, que vivia sozinho, não ser visto há alguns dias.O alerta partiu de uma vizinha da vítima. O homem foi encontrado caído no chão, com sinais de decomposição, podendo a morte ter ocorrido alguns dias antes.De acordo com a GNR, o cadáver foi depois transportado para os serviços de Medicina Legal em Évora.