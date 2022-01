Encontrado morto homem que matou outro à pancada em Miranda do Corvo

Três dias após a morte de Fernando Mendes, de 47 anos, na sequência de agressões ocorridas em Semide, Miranda do Corvo, o autor do ataque foi encontrado morto na A13.João Carvalho, de 63 anos, sofreu uma queda de um pontão, de uma altura de 25 metros. As autoridades estão a investigar, mas não há suspeita de crime. Na aldeia, a população diz que o agressor estava a lutar contra os remorsos que sentia pela morte de Fernando Mendes.