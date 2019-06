Encontrado morto no areal na Figueira da Foz

Um homem foi encontrado morto ontem de manhã, no areal da praia do Cabo Mondego, a norte da Figueira da Foz.O alerta foi dado às 07h15 por uma pessoa que passeava na marginal e avistou o corpo."Trata-se de uma vítima com mais de 60 anos, encontrado à beira-mar já sem vida. Não tinha qualquer tipo de identificação", disse o capitão Silva Rocha da capitania do Porto da Figueira Foz.Segundo o comandante da Autoridade Marítima, "não há sinais de violência, nem foi encontrado material de pesca lúdica na zona".As causas da morte estão ser investigadas.