Encontrado telemóvel de triatleta desaparecido desde segunda-feira

Dispositivo foi encontrado no chão em Casais da Marmeleira.

mbeiros e GNR da zona do Carregado, Alenquer.



Segundo Rosa Grilo, a mulher, Luís saiu de casa pelas 16h00 de segunda-feira, nas Cachoeiras, para andar bicicleta. O homem não regressou, tendo sido de imediato reportado o desaparecimento.





O telemóvel do triatleta que se encontra desaparecido desde segunda-feira foi encontrado na noite desta quarta-feira a cerca de seis quilómetros da casa do desaparecido.O dispositivo de Luís Grilo, de 50 anos, estava no chão em Casais da Marmeleira, segundo fonte da GNR do comando territorial de Lisboa.As buscas voltaram a ser retomadas esta manhã com os bo