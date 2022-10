Encontrados 20 cães acorrentados e maltratados no canil ilegal de Canedo, Santa Maria da Feira

Cerca de 20 cães foram encontrados acorrentados, esta manhã de sexta-feira, no canil ilegal de Canedo, em Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica pertencem à dona do espaço, que já esteve várias vezes envolvido em polémica.



Os animais estão acorrentados, visivelmente maltratados e subnutridos. Um deles está fechado numa carrinha, sem comida e água, e com os vidros totalmente fechados.





Segundo apurou o, um dos animais acabou por ser atropelado por um carro que passava no local.A equipa de regaste ComRaça está no local, assim como a GNR e o veterinário municipal.