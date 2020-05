Encontrados 20 cães recém-nascidos mortos dentro de saco em rio

Foram encontrados cães recém-nascidos dentro de um saco, afogados no rio, na aldeia de Gimonde, no concelho de Bragança. A macabra descoberta foi feita por Judite Bornes, que estava a passear no local ao final da manhã desta quinta-feira, quando viu um saco dentro de água que lhe chamou a atenção:"Estavam dentro de um saco de batatas, dentro de água, com duas pedras por cima", contou ao CM.



Foi depois a casa buscar uma tesoura e umas luvas, para abrir o saco. Lá dentro encontrou 20 animais recém-nascidos, todos já sem vida. Aparentavam ser de porte grande, possivelmente arraçados de cão de gado.





Judite Bornes deu o alerta à GNR, que esteve no local a tomar conta da diligência e que procedeu à remoção dos animais. Este autoridade, contactada pelo, confirmou a ocorrência e avançou que os factos foram remetidos ao tribunal, por se tratar que um ato que pode configurar crime.