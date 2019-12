Encontrados destroços da retroescavadora onde seguia homem desaparecido em Castro Daire

Recorde-se que o condutor de uma retroescavadora caiu ao Rio Paiva devido a um aluimento de terras, na Estrada Nacional em Castro Daire, durante a noite de quinta-feira.

De acordo com o que o

conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da GNR e o CDOS de Viseu, o trabalhador estaria a proceder à limpeza daquela via quando a máquina que estava a manusear foi arrastada pela encostas do rio.

As autoridades têm estado a fazer buscas para localizar o homem de 56 anos.

Durante a manhã desta segunda-feira, foram encontrados destroços da retroescavadora onde seguia o homem desaparecido em Castro Daire, desde quinta-feira.