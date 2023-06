Encontrados indícios de crime na assistência à mulher grávida que morreu após ser transferida do Hospital de Santa Maria

A inspeção-geral de Atividades em Saúde (IGAS) encontrou indícios de crime na assistência prestada a uma mulher grávida, de 34 anos, que acabou por morrer quando foi transportada do Hospital de Santa Maria para o de São Francisco Xavier, em Lisboa, a 23 de agosto do ano passado. O caso suscitou polémica e esteve na origem da demissão apresentada pela antiga ministra da Saúde, Marta Temido.A informação foi avançada esta quinta-feira pela TVI/ CNN Portugal que dá conta de três erros fatais cometidos pela equipa médica."O Hospital de Santa Maria não assegurou a adequada assistência, durante a permanência e posterior transferência para o Hospital São Francisco Xavier, da utente de 34 anos, grávida de 30 semanas", diz o relatório da IGAS, citado pela CNN Portugal.De acordo com aquele canal, o primeiro erro que a IGAS aponta é o da unidade hospitalar não ter provocado de imediato o parto. "Apesar do diagnóstico de pré-eclâmpsia, e não obstante a terminação da gravidez ser o único tratamento definitivo, as equipas optaram pelo protelamento do parto".A segunda falha do hospital descrita foi a de tomar a decisão de transportar a grávida de ambulância para outro hospital, quando a situação clínica da mulher foi avaliada como sendo de risco moderado.Por fim, o terceiro erro é referente ao transporte da mulher de 34 anos. "Atenta a factualidade ocorrida logo após 30 segundos do início do transporte, e a gravidade do quadro clínico, deveria a equipa ter regressado ao hospital de origem e não o fez".O caso foi submetido ao Ministério Público que vai decidir se constitui arguidos os profissionais visados e se deduz uma acusação.