Encontro nacional de ciência começa esta segunda-feira em Lisboa com protestos de precários

O encontro nacional Ciência 2019, que tem o Reino Unido como país convidado, começa esta segunda-feira em Lisboa, onde os cientistas precários prometem mostrar a sua indignação contra a falta de perspetivas de uma carreira.

A iniciativa, que decorre até quarta-feira no Centro de Congressos de Lisboa, onde são esperados mais de 4.000 participantes, entre cientistas, empresários e alunos de doutoramento, é organizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em colaboração com a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e comissão parlamentar de Educação e Ciência, contando com o apoio institucional do Governo através do ministro da Ciência.

Na sessão inaugural, onde são aguardadas intervenções do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Ciência, Manuel Heitor, os precários da ciência prometem fazer-se ouvir sob o lema "Pelo fim da precariedade laboral e pela dignificação das carreiras científicas", numa ação promovida pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica e sindicatos, entre outras entidades.