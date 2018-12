Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encosta de Coimbra em perigo de derrocada

Moradores querem medidas para evitar uma tragédia na zona de Santa Clara.

Por Mário Freire | 08:48

A instabilidade de uma encosta e a queda permanente de pedras, algumas de grande dimensão, deixam os moradores do Vale do Inferno, na zona de Santa Clara, em Coimbra, com receio de uma derrocada que destrua a única estrada de acesso às suas casas, que também podem vir a ser atingidas.



Os populares já denunciaram o caso diversas vezes à Câmara Municipal, Proteção Civil e Polícia Municipal, entidades que, de resto, se deslocam ao local sempre que chove e caem pedras para a estrada. "Retiram-nas da estrada e colocam fita junto à encosta em perigo", diz Catarina Neves, que mora na rua Nuno de Santa Maria e passa várias vezes ao dia junto à encosta que ameaça desabar.



Na sequência de uma das denúncias dos moradores, os técnicos da autarquia deslocaram-se ao local e reconheceram "a instabilidade da encosta".



A autarquia enviou um ofício aos moradores a informar que iria "notificar o proprietário para fazer obras de sustentação", conta Catarina Neves, que tal como os vizinhos não compreende a inércia das entidades responsáveis pela proteção e segurança das pessoas.



Por ser uma zona com vista privilegiada para a cidade dos estudantes, o local é frequentado diariamente por centenas de pessoas, para contemplar a paisagem, fazer refeições e até namorar.



"Parte das pessoas que aqui vêm não tem noção do perigo", diz Jorge Bernardino, outro dos moradores.



O vizinho João Freitas já viu ali ser dada uma aula prática de Geologia a alunos da Universidade de Coimbra, na qual a arriba era dada "como o exemplo de um risco iminente de desabamento, com várias fendas de instabilidade à vista".



Quem ali mora pede medidas para evitar o que poderá ser uma tragédia.