"Encostou faca de cortar bifes ao pescoço da minha filha": mãe de mulher assassinada conta historial de agressões

"O António encostou uma faca de cortar os bifes ao pescoço da minha filha. Eu assisti e o filho deles também. Quando afastámos o menino, ele até disse para a mãe chamar a GNR, mas ela respondeu para deixar estar". Durante mais de duas horas, Maria Jesus Fernandes, mãe da mulher estrangulada até à morte pelo marido, em março do ano passado, na residencial que o casal explorava em Vieira do Minho, recordou o comportamento violento do arguido desde que a vítima pediu o divórcio.António Fidalgo, de 41 anos e que está preso, saiu da sala do Tribunal de Braga para a sogra testemunhar. Na primeira sessão, o arguido ficou em silêncio.Emocionada, a testemunha negou que a filha tivesse um caso extraconjugal e relatou um episódio que ocorreu dois meses antes do homicídio."Ele deitou as mãos ao pescoço da minha filha. Tinha o pescoço todo negro e andava de cachecol para escondê-lo", referiu a mãe de Ana Paula, que tinha 39 anos, recordando ainda os minutos que antecederam o crime. "Ele chegou e só perguntou onde estava a Ana Paula. Foi ter com ela à lavandaria. À hora de jantar. fomos chamá-los e percebemos que ela estava morta. Eu e a minha neta [são dois os filhos do casal] vimo-la no chão, com a cara toda negra".O arguido fugiu do local e entregou-se na GNR de Braga afirmando que tinha assassinado a mulher. "O filho chegou a dizer muitas vezes à mãe para ela deixar o pai porque ele era muito mau para ela", vincou Maria de Jesus.