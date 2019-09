Enfermeira acusa PSP de lhe bater no Seixal

Uma enfermeira do Hospital Garcia de Orta acusa um agente da PSP da Cruz de Pau, Seixal, de a agredir violentamente, sexta-feira, no interior da esquadra, quando tentava apresentar queixa contra uma discoteca onde lhe recusaram o livro de reclamações. Tânia Duarte, de 42 anos, foi internada de urgência com uma dilaceração no fígado. Segundo a família, chegou a correr risco de vida."O agente desferiu-lhe um murro na cara, abriu-lhe o sobrolho e deu-lhe pontapés na zona abdominal", conta aoEleutério Duarte, pai da queixosa.O PSP em causa terá depois pedido a um colega para chamar uma ambulância. Tânia Duarte foi constituída arguida por resistência e coação sobre funcionário. "Inventaram este processo-crime contra a minha cliente para tentar esconder o que lhe fizeram e justificar a agressão", diz aoo advogado Fonseca Gil.contactou a Direção Nacional da PSP, sem resposta. A família participou o caso à PJ de Setúbal.