Enfermeira ameaçada por utente no hospital Garcia de Orta

Uma enfermeira foi ameaçada esta segunda-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada.O episódio aconteceu na ala de obstetrícia da unidade hospitalar. A enfermeira chefe chamou a atenção de um homem que estava deitado na cama com a mulher e o bebé recém nascido.A profissional de saúde pediu ao utente que saísse da cama. O homem não gostou da abordagem, foi retirado da sala e ameaçou agredir a enfermeira.A PSP de Almada foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.Nos primeiros nove meses do ano passado 995 profissionais de saúde foram agredidos no local de trabalho.