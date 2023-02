Dezenas de pessoas homenagearam nas redes sociais as duas enfermeiras portuguesas que morreram num acidente no estado norte-americano do Arizona, na sexta-feira.“Vou sempre relembrar o sorriso e boa-disposição que tinhas. Foste na terra um anjo”, escreveu um amigo de Tatiana Brandão.As famílias viajaram para os EUA para reconhecer os corpos.