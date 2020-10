Enfermeiro acusado de abuso sexual de idosa com Alzheimer em Celorico de Basto

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um homem pela alegada prática, em Celorico de Basto, no distrito de Braga, do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravado, revelou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital.

O MP considerou indiciado que o enfermeiro, "foi solicitado para prestar cuidados de enfermagem a uma senhora residente em freguesia de Celorico de Basto, de 90 anos de idade, padecente de alzheimer, acamada e totalmente dependente de terceiros" e que, "no exercício destas funções, aproveitando-se de estar sozinho com esta senhora, manteve com ela trato sexual".

O abuso, de acordo com a informação divulgada na página da Internet da Procuradoria, terá acontecido a 02 de julho de 2019.