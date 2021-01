Enfermeiro surfista encontrado morto na praia no Porto

Tiago Vieira Pinto, enfermeiro e surfista, de 36 anos, foi encontrado morto, este sábado, de manhã, na praia Internacional, no Porto. Segundo o comandante da Polícia Marítima de Leixões, Rui Santos Amaral, tinha vestido um fato de surf e a 100 metros do local estava uma prancha. “A patrulha da Polícia Marítima estava a fazer uma ação no local, tendo avistado o corpo na praia”, disse ao CM.





CM apurou, o enfermeiro saiu de casa, sexta-feira, para surfar e não voltou. As causas da morte estão por apurar.







O processo será agora encaminhado para o Ministério Público.





