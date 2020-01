Enfermeiros em greve no Algarve

Os enfermeiros do Algarve estão esta sexta-feira em greve desde as 8h00, com uma manifestação em frente ao Hospital de Faro.Os profisionais de saúde reivindicam a progressão de carreira e pedem a contratação de mais enfermeiros.A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) pelo incumprimento dos compromissos assinados com a Administração Regional de Saúde (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para permitir o descongelamento das carreiras, mas o coordenador do sindicato na região, Nuno Manjua, acusa estes organismos e o Ministério da Saúde de protelarem a aplicação da medida."No hospital de Faro, dados recolhidos até ao momento apontam para uma adesão de 70%, no hospital de Portimão de 71% e no Centro de Medicina e Reabilitação do Sul de 100%", revelou Nuno Manjua à Lusa, ao final da manhã.A paralisação estende-se também aos centros de saúde da região.Em atualização