Enfermeiros reclamam mais profissionais

Sindicato deixa mensagem para pressionar Governo.

Por T.G. | 08:35

"Summer is Coming… E ainda faltam 500 enfermeiros no Algarve". É esta a mensagem deixada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses para pressionar o Governo a contratar mais profissionais para as unidades de saúde da região, ao mesmo que tempo que dá a conhecer a realidade aos residentes e turistas.



A frase vai ser vista em dois autocarros que circulam nas cidades de Faro e Portimão e é uma referência à frase ‘Winter is Coming’ da série ‘Game of Thrones’.



"A população vai triplicar no verão e vai haver dificuldade na resposta", alerta o sindicalista Nuno Manjua.