Enfrenta ladrões e é morto em café

Hermenegildo tinha 70 anos. Morreu durante operação depois de ter sido baleado no abdómen.

Por Magali Pinto, Miguel Curado e Beatriz Ferreira | 02:41

O Mercedes usado na fuga foi localizado.



A PJ de Setúbal investiga.

Um homem, de 70 anos, foi morto a tiro num assalto a um café na Cova da Piedade, em Almada.Pelo menos três assaltantes invadiram o snack bar 'Anita' pelas 19h00 de sexta-feira para roubar o dinheiro do Euromilhões.A vítima, pai da dona do café, enfrentou-os e foi atingida com um tiro no abdómen.Levado em estado grave para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, Hermenegildo Varela não resistiu aos ferimentos graves e morreu durante uma intervenção cirúrgica.No local estavam vários clientes, que assistiram ao crime.