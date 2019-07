Engana viúvas idosas e leva pena de prisão

Escolhia, meticulosamente, idosas que tinham acabado de perder os companheiros. Fazia-se, então, passar por amiga para ganhar confiança e depois sacar milhares de euros. Esta sexta-feira, a mulher foi condenada, em Aveiro, a cinco anos e seis meses de prisão.A arguida, de 48 anos, atuou precisamente naquele concelho. Aproximou-se de três viúvas, todas de cerca de 80 anos, e conseguiu apoderar-se de um total de 38 mil euros - uma das vítimas, lesada em 15 mil euros, morreu entretanto e o processo acabou por ser arquivado.Após conquistar alguns laços de amizade, a burlona levava as idosas a passear às praias da Gafanha da Encarnação e da Vagueira. Convenceu uma delas a entregar-lhe 18 350 euros. Da segunda, roubou cerca de 2500 euros de um cofre, mas sacou-lhe um total de 4350 euros. Tem, agora, de devolver os cerca de 23 mil euros totais.Segundo o Ministério Público, desde 2012 que a arguida se dedica ao esquema de criar proximidade com pessoas de idade avançada, prometendo devolver o dinheiro entregue. Já tinha duas condenações suspensas, por factos idênticos.A burlona alegou que era tudo uma vingança, mas o tribunal descredibilizou a tese. "A minha cliente não esteve presente e, por isso, só depois de analisar com ela, é que decidiremos se vamos recorrer. Como sabem, faltou a quase todos as sessões de julgamento", disse Maria Inês Abreu, representante oficiosa, lembrando que tal não ajudou no trabalho de defesa.