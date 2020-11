Enganam comerciantes com notas falsas em Lisboa

Elementos da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP de Lisboa travaram dois homens que, em poucas horas, conseguiram enganar vários comerciantes com notas de 50 euros falsas.





A dupla, de 22 e 45 anos, tinha imprimido dezenas de notas que depois usou para fazer compras de reduzido valor, como pastilhas e tabaco. Ao receberem o troco, ficavam com dinheiro verdadeiro e os comerciantes com o prejuízo da burla. Quando foram intercetados, tinham 636 euros que terão resultado do esquema.