Enganou a namorada em burla de 200 mil euros

Sócio do conhecido ‘Zé do Benfica’ vai ser julgado no Tribunal de Viana do Castelo.

Por Secundino Cunha | 01:30

Condenado a sete anos de cadeia, em junho de 2016, por tráfico de droga, no âmbito do processo Porta 18, José Seco, sócio do conhecido ‘Zé do Benfica’, vai ser julgado no Tribunal de Viana do Castelo por ter burlado a namorada em mais de 200 mil euros.



Segundo a acusação, Seco, de 61 anos e a quem chamavam, no processo Porta 18, ‘Homem lá de cima’, convenceu a mulher com quem viveu, de 2012 a 2015, a investir as poupanças em "negócios muito lucrativos" que tinha no Reino Unido.



A mulher, a quem o arguido jurava "amor eterno" e prometeu uma rentabilidade de dez por cento ao mês, começou por transferir, em maio de 2013, a quantia de cem mil euros. Logo no mês seguinte, a mulher viu ser depositado o valor de mil euros na sua conta.



Perante esta "prova de confiança", a juntar à aparência de vida do arguido e ao facto de ele dizer que era "negociante de peças preciosas e metais raros", com centros de interesse em Portugal, Espanha e Reino Unido, a namorada de Seco voltou aos depósitos: primeiro, 45 mil euros, depois 35 mil, ainda em 2013, e 20 mil euros em março de 2014.



Contas feitas, a mulher entregou ao namorado todas as suas poupanças - 200 mil euros.



A partir dessa altura, Seco começou a afastar-se, alegando que andava em negócios no estrangeiro. Quando a namorada desconfiou do esquema, tentou contactar a corretora Dif Broker, de quem ele lhe tinha entregado documentos, e percebeu que tinha sido burlada.