Engenheiro britânico que traficava droga usada no Daesh apanhado em Portugal

O khat ficou conhecido como a droga do Daesh - os terroristas que assassinaram milhares no Iraque e Síria -, sendo mascada, fumada, ou bebida como chá pelo efeito estimulante e alucinogénio. Um engenheiro britânico, de 71 anos, condenado a cinco de prisão efetiva por ter sido apanhado, em janeiro de 2018, na Mexilhoeira Grande, pela PJ de Portimão, com 15 quilos da droga, viu agora o Tribunal da Relação de Évora suspender-lhe a pena....

