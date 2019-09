Engenheiro detido por agredir mulher em Albufeira

Um engenheiro foi detido pela GNR, em Albufeira, pelo crime de violência doméstica, na sequência de um mandado de detenção.O homem, de 43 anos, é suspeito de ameaçar e agredir a companheira, de 39. O crime, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, terá sido cometido nas regiões do Alentejo e Algarve. O mandado de detenção foi emitido por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Évora.O suspeito é reincidente no crime de violência doméstica e já terá sido mesmo condenado a uma pena suspensa pelo mesmo crime, sendo que a vítima, neste caso, terá sido outra mulher.Segundo que oapurou, o Tribunal de Évora terá tido diversas dificuldades em notificar o suspeito, que tinha moradas incertas, e foi recentemente localizado pelas autoridades na zona de Albufeira. O mandado de detenção fora do flagrante delito foi cumprido por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão.O suspeito foi detido esta quarta-feira de manhã e presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Évora, durante a tarde, que lhe aplicou como medida de coação a proibição de contactos com a vítima.Com esta detenção o NIAVE da GNR de Portimão contabiliza já 18 agressores detidos desde o início do ano. Tal como onoticiou esta quarta-feira, no dia anterior tinha detido um homem, em Odiáxere, no concelho de Lagos, por agredir e ameaçar a mulher com uma faca.