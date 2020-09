Fernando Afonso Albuquerque, engenheiro de 55 anos, morreu ontem num acidente que ocorreu quando se realizavam testes de pressão nas tubagens da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Valgode, em Vouzela.



Uma tampa de ferro foi projetada com violência contra o corpo do engenheiro que não resistiu aos ferimentos. A ETAR iria ser inaugurada brevemente.

