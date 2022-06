Engenho explosivo encontrado na praia de Espinho

Um engenho explosivo foi encontrado, ao início desta tarde de segunda-feira, no areal de uma praia em Espinho.As autoridades estão a verificar se o o engenho está carregado. Se a carga foi confirmada, será necessário proceder a uma explosão controlada.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros do concelho de Espinho e para a Polícia Marítima do Porto, para a deteção de um objeto suspeito na praia de Paramos.O engenho é usado, pelas forças de de socorro marítima, para sinalizar, com fumo, a localização de um náufrago.