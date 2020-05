Engole canábis em perseguição da PSP e é libertado pelo tribunal

O homem que no sábado desobedeceu à PSP e foi perseguido desde a Graça até à avenida Almirante Reis, onde foi travado à força depois de se trancar no carro e engolir a droga que transportava, acabou libertado pelo tribunal com termo de identidade e residência.



O fugitivo de 65 anos foi levado ao hospital após a detenção por estar com convulsões. Os exames revelaram a ingestão de canabinoides. Tinha um taco de basebol e embateu num carro estacionado, mas o único crime que lhe foi imputado foi o de condução sem carta.

