Engravida enteada de 13 anos após meses de abusos sexuais

Durante vários meses, um homem de 38 anos aproveitou os momentos a sós com a enteada para violar a menina de apenas 13 anos, em Barcelos. A criança acabou por engravidar e, na terça-feira, após novo abuso sexual, não aguentou mais o sofrimento e contou tudo à mãe. O agressor já se preparava para escapar às autoridades, mas foi detido pela Polícia Judiciária de Braga e encaminhado para a cadeia da cidade, onde fica em preventiva.

Os crimes tiveram início em junho do ano passado quando o homem regressou do estrangeiro, onde se encontrava a trabalhar. Em casa, aproveitava as ausências da companheira para forçar a menor a práticas sexuais. Na passada terça-feira, a mulher regressou do trabalho e encontrou a filha bastante debilitada. Insistiu para que a menina contasse o que tinha acontecido e ouviu o relato dos meses de abuso e os sinais de gravidez. Transportou a filha ao hospital e alertou as autoridades.

A Polícia Judiciária localizou o agressor na quinta-feira e deteve-o. Presente a juiz, fica a aguardar julgamento em prisão preventiva, indiciado por 29 crimes de abuso sexual de criança na forma agravada.



PORMENORES

Em casa de familiares

O suspeito preparava tudo para fugir do País, mas foi capturado pela Polícia Judiciária quando se encontrava escondido em casa de familiares. Acabou por assumir os atos sexuais com a enteada. A confissão não impediu a preventiva.



Menina hospitalizada

A menor teve de receber assistência hospitalar em Braga e a mãe ficou em choque com o caso e a confirmação de que a filha está grávida. Ao que tudo indica, estará numa fase em que será ainda possível recorrer à interrupção voluntária.