Enteado arrasta idoso de casa e deixa-o na rua

A vítima vivia na casa da mãe do alegado agressor (ambos viúvos) há doze anos, "numa relação tranquila".

09:56

É com um misto de choque e indignação que os moradores da Caniceira, na Tocha, falam do sucedido sábado à noite no 224 da rua da Floresta.



José Maria ouviu o vizinho de 85 anos a gritar: "Fui dar com ele no chão a sangrar e com as malas à porta a dizer que o enteado o arrastou para a rua para o expulsar de casa", conta.



