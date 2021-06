Os pais do bombeiro de Castanheira de Pera que morreu no incêndio de Pedrógão Grande, Maria Soledade e Joaquim da Conceição, foram ouvidos esta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, precisamente quatro anos após o funeral do filho.“Tanta gente para ser ouvida no julgamento e chamam-nos no dia em que faz quatro anos que enterrámos o nosso filho”, disse o pai de Gonçalo ‘Assa’, no final do depoimento, tendo ...