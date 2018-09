Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Entra de moto4 na A28 e sofre colisão fatal

João Barbosa, de 65 anos, foi abalroado por um carro que o tinha ultrapassado e voltava à faixa da direita.

Por Nelson Rodrigues | 08:41

João Barbosa, de 65 anos, circulava de moto4, em plena A28, esta quarta-feira de manhã, na Póvoa de Varzim, quando um carro que o ultrapassava voltou repentinamente para a faixa da direita, em que seguia, no sentido Porto/Viana do Castelo, abalroando-o.



A vítima perdeu o controlo da viatura, que não podia circular naquele local, e foi projetada com violência contra o solo, tendo morte imediata. O homem conduzia na autoestrada com a carta de condução caducada.



O acidente foi tão violento que os destroços ficaram espalhados ao longo da A28. A moto apenas ficou imobilizada, já na valeta, e a cerca de 100 metros do corpo da vítima. O alerta aos bombeiros da Póvoa de Varzim foi dado às 06h40 e dava conta de duas vítimas - uma vez que na moto havia dois capacetes.



Porém, no local, os elementos da corporação encontraram apenas João Barbosa, já sem vida. Durante mais de uma hora o Destacamento de Trânsito da GNR do Porto procurou no talude lateral da autoestrada por outra vítima, mas ninguém foi encontrado.



Segundo o CM apurou, João Barbosa residia na localidade de Roriz, em Infesta, Paredes de Coura, e tinha sido submetido a uma cirurgia a um tumor na cabeça há poucos meses.



No ano passado, o homem, que já esteve emigrado em França e que costumava sair de casa sem avisar a família, foi dado como desaparecido durante uma semana.



Acabou por ser encontrado, completamente nu, numa zona de mato.