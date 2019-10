Entra disfarçado em fábrica para ameaçar rival

Desconfiado que a companheira pudesse estar a ser assediada no local trabalho por um colega, o homem, de 23 anos, engendrou um plano para dissipar as dúvidas.Na tarde de quarta-feira deslocou-se à fábrica onde a companheira trabalha, na zona industrial de Oliveira de Frades , e entrou sem ser visto. No vestiário ‘disfarçou-se’ com o equipamento de proteção individual, ou seja, a farda da empresa e uma máscara facial para não ser reconhecido e circular livremente nas instalações.O objetivo era encontrar o homem que andaria a seduzir a sua namorada, mas levantou suspeita e acabou abordado por um funcionário. Não se cruzou com a namorada nem chegou a confirmar as suspeitas em relação a um eventual rival. No momento em que foi descoberto, ameaçou o funcionário com uma caçadeira e fugiu.A GNR foi alertada e deslocou-se à fábrica. Durante as diligências foi visto dentro de um carro, mas voltou a fugir. Acabou por ser detido, horas mais tarde, mas já não tinha a caçadeira. Confessou os atos e indicou onde tinha escondido a arma ilegal.O jovem já foi presente a um juiz no Tribunal de Oliveira de Frades e ficou em liberdade com termo de identidade e residência. Vai, contudo, responder pelos crimes de posse de arma proibida e ameaças. Para além da caçadeira, a GNR apreendeu sete cartuchos e um objeto contundente.Segundo apurou o, o homem não tem antecedentes criminais. Quando na tarde de quarta-feira decidiu entrar no posto de trabalho da mulher fê-lo por ciúme mas também com um sentimento de proteção, após relatos da mulher.