Entrega o filho à polícia após descobrir droga no quarto

Mulher encontrou haxixe no quarto do jovem e denunciou-o à PSP, em Ovar.

Por Ana Silva Monteiro e Francisco Manuel | 01:30

Uma mulher, de 55 anos, entregou o filho, de 20, à Polícia, no domingo à noite, após descobrir 497 doses de haxixe no quarto do jovem, na rua da Madria, na freguesia de São João de Ovar, em Ovar.



A droga apreendida pela PSP foi entregue, esta segunda-feira, nos serviços do Ministério Público do Tribunal de Ovar, onde irá decorrer um inquérito por eventuais suspeitas de tráfico de droga.



Foi pelas 20h00 que a mulher ligou para a esquadra da PSP a solicitar a presença dos agentes em sua casa para lhes entregar a droga que tinha encontrado em sua casa, e que seria do filho. Ao que tudo indica, o jovem tinha adquirido a droga na cidade do Porto e escondeu-a numa gaveta do seu quarto, onde acabou por ser descoberta pela mãe.



O jovem foi identificado pela PSP, mas como não foi apanhado em flagrante delito terá de aguardar a conclusão da investigação para depois ser chamado a tribunal, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação.



Ao Correio da Manhã, os vizinhos da família disseram que não notaram as movimentações das autoridades policiais na zona e que desconhecem o caso em questão.



PORMENORES

Mãe em desespero

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar a mulher ficou em desespero depois de descobrir a droga no quarto do filho, e só o entregou às autoridades por estar preocupada e para evitar que ele se envolvesse em negócios relacionados com droga.



Adquiriu droga no Porto

Na cidade do Porto, o Bairro do Aleixo é um dos locais mais conotados com a compra e venda de droga. Mensalmente existem no bairro várias operações de combate ao tráfico de estupefacientes, levadas a cabo pela Polícia de Segurança Pública.