Entregavam droga em casas e hotéis do Algarve

Uma investigação da GNR culminou na detenção de 19 pessoas e a apreensão de 24 mil doses de droga, sobretudo cocaína, haxixe e heroína.Segundo a GNR, a droga "era entregue em casas, moradias de férias ou em hotéis na região, contando também com o apoio de diversos funcionários, exploradores e proprietários de estabelecimentos de diversão noturna que, mediante comissão nas vendas, entregavam a droga aos seus clientes".A investigação foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal e decorria há um ano e nove meses. Tinha como alvo uma rede de distribuição e tráfico de droga liderada por dois cidadãos britânicos. Os detidos estão indiciados por tráfico de droga e associação criminosa.A operação mobilizou mais de 100 militares e decorreu em sete concelhos, com especial incidência em Albufeira. "É uma das maiores apreensões dos últimos anos", explicou aoCarlos Bengala, comandante da operação. Foram cumpridos 69 mandados de busca, entre as quais 30 domiciliárias, 29 a veículos e dez a estabelecimentos de diversão noturna. Foram apreendidas 19 471 doses de cocaína, 2511 de haxixe, 2760 de heroína, 76 plantas de canábis, três armas de fogo, 39 mil euros e 365 libras.