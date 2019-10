“Envenenaram o vinho para matar”: mulheres denunciam crime à GNR

"Quem fez isto era para nos fazer mal, podiam mesmo matar muitas pessoas. Envenenaram o vinho para nos matar, não tenho dúvidas disso", diz, revoltada, Maria de Fátima Bastos, residente em Cambra, no concelho de Vouzela, dona do vinho que estava num lagar a fermentar e que foi sabotado com combustível por desconhecidos. A GNR procura identificar os autores do crime, que poderão vir a ser indiciados por tentativa de homicídio.Maria Bastos e Maria Celeste Figueiredo juntaram as uvas e decidiram fazer o vinho juntas. No sábado fizeram a vindima, no domingo pisaram e na segunda-feira quando iam para "dar a volta", uma segunda pisa, aperceberam-se de que algo estava errado. "Comecei a marchar e a pisar e senti de imediato um cheiro intenso a gasóleo e muita gordura à superfície", contou aoMaria Celeste Figueiredo, que chamou de imediato a sua sócia."Percebemos logo que nos tinham estragado o vinho de propósito. Mais grave do que isso é que o fizeram sem pensar nas consequências. Envenenaram o vinho que ia ser bebido por muita gente", acrescenta Maria Bastos.As mulheres chamaram a GNR a quem fizeram queixa contra desconhecidos. Os militares recolheram uma amostra para análise, exame que determinará qual os produtos usados para estragar o vinho. O lagar onde as duas vizinhas fizeram o vinho fica num barracão sem porta. "Há gente capaz de fazer de tudo para ver as outras pessoas na miséria", lamenta Maria Bastos.