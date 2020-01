Envio de pornografia trama mulher na Internet

A técnica de manicure, de 58 anos, tinha por hábito partilhar vídeos de conteúdo sexual em mensagens privadas do Facebook. Enviava os ficheiros, geralmente, para uma amiga, que vive no Seixal.A 11 de fevereiro de 2018, a mulher, residente do Porto, partilhou com essa mesma amiga um vídeo no qual se via uma menina, com menos de 10 anos, a ser abusada. Depois de uma denúncia do próprio Facebook, a Polícia Judiciária entrou em ação. A mulher foi constituída arguida e acusada de um crime de pornografia de menores.O julgamento irá decorrer no Tribunal de São João Novo, no Porto, mas ainda não tem data para o seu início. "A arguida bem sabia que não podia ceder ou divulgar através de qualquer meio este material, no qual se vêm crianças envolvidas em comportamentos sexualmente explícitos", diz a acusação.A mulher, que está em liberdade, negou ter qualquer intenção de partilhar ficheiros de pornografia infantil e referiu inclusive que já é avó de duas meninas. Alegou que o vídeo lhe tinha sido enviado há um ano por amigas que deixou em Angola, país de onde é natural. Garantiu que o decidiu partilhar para dar conta daquilo que de mal acontece em Angola.Ouvida pela Judiciária, a amiga que recebeu o filme assumiu que a arguida lhe costuma enviar muitos vídeos de conteúdo sexual e que ficou chocada com aquele em que surgia a criança. Também a PJ dá conta no processo de que as imagens são muito violentas.