Uma equipa de mergulhadores está a colaborar nas operações de busca de um homem de 44 anos que está desaparecido, desde sábado, na localidade de Galegos, no concelho de Penafiel, disse esta segunda-feira fonte da corporação de Paço de Sousa.Segundo a fonte, as operações decorrem num tanque de regadio de um campo de cultivo de kiwis, envolvendo meios dos bombeiros de Paço de Sousa e da GNR, apoiados pelos mergulhadores da corporação de Vila das Aves.O desaparecimento do homem que reside na freguesia de Galegos foi comunicado às autoridades por familiares.